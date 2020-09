Positifs au coronavirus, près de la moitié des résidents de cette maison de repos de Mouscron sont contraints de déménager

Ce vendredi nous vous signalions la situation d'une maison de repos de Mouscron où près de la moitié des résidents ont été testés positifs au coronavirus. Un grand déménagement pour séparer les personnes porteuses du virus des personnes saines a été réalisé ce lundi.

Les autorités de la commune de Mouscron prennent la multiplication très au sérieux avec des mesures jusque dans les écoles. En effet, 31 des 70 résidents de la maison de repos ont reçu un résultat positif à leur test au coronavirus. Toutes ces personnes ont été isolées dans leur chambre depuis le jeudi 17 septembre afin d'enrayer la propagation du virus. Quatre membres du personnel sont également touchés.

Ce lundi, le home a entreprise de séparer les malades du Covid des autres résidents. Ils sont donc désormais isolés. Le déménagement a eu lieu en présence des secours. Il y a du changement également dans les 10 implantations communales avec une prise de température à l'arrivée pour 1700 élèves de primaire et secondaire, ainsi que le personnel. Dès 37 degrés 1/2, retour à la maison. "C'est vraiment de la prévention, assure Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron (Cdh). Maintenant, peut-être que dans les jours à venir, si les chiffres devaient augmenter très fort, alors je prendrai des mesures beaucoup plus strictes et un arrêté."