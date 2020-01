Un camion se renverse sur l'E403 à Mouscron, la circulation est totalement à l'arrêt

La circulation est totalement à l'arrêt sur l'E403 entre Templeuve et Dottignies en direction de Courtrai. Pour cause, un camion s'est renversé à Mouscron. Son dépannage est en cours mais ne se terminera pas tout de suite, il faut évacuer la cargaison de boissons qu'il transportait et qui s'est déversée sur la route.

L'autoroute est fermée depuis 7 heures 30 à hauteur de Dottignies. Une déviation est mise en place via la sortie 4 Dottignies. Il est donc préférable de s'engager vers la N50 entre Tournai et Courtrai mais les files commencent à se former également sur cet axe.