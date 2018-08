Mouscron: un homme gravement blessé dans une violente agression

Une violente agression s'est déroulée, vendredi vers 5h00 du matin devant un café situé sur la Grand-Place à Mouscron, entre gens alcoolisés, a informé le parquet vendredi. Un homme âgé de 32 ans a été grièvement blessé. Il a été emmené à l'hôpital et placé dans un coma artificiel.



L'agression s'est déroulée devant un café mais rien n'indique que les protagonistes sortaient de ce café, précise le parquet. Une instruction a été ouverte et le magistrat instructeur a demandé l'audition de témoins et l'analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance. Ces devoirs d'enquête étaient en cours d'exécution, vendredi.



Les auteurs sont inconnus pour le moment, tout comme le motif de cette rixe à mains nues.