Mouscron: un homme violent envers sa compagne maîtrisé par la police

Pour séquestration et incendie, un dossier a été ouvert par le parquet de Tournai à l'encontre d'un habitant de Mouscron qui s'est rendu coupable de violences, mercredi midi, sur des membres de sa famille. L'homme a été privé de liberté.



Les faits se sont déroulés mercredi, vers 12h00, dans une maison de la rue des Prairies à Dottignies, dans l'entité de Mouscron. Dans un premier temps, les pompiers de Mouscron ont été appelés sur les lieux pour une fuite de gaz. Arrivés sur place et mandatés par la police locale, les pompiers ont opéré une ouverture de porte. "Dans cette habitation, il y a eu une violente dispute entre un homme et sa compagne. Cette querelle s'est déroulée en présence de la fille de cette dame. Vu l'ampleur de la dispute, la belle-fille de l'individu a appelé par SMS une copine qui, elle-même, a alerté les forces de l'ordre et les pompiers. L'individu a été privé de liberté par les policiers et un dossier a été ouvert pour informations auprès du parquet de Tournai. Ce dossier est ouvert du chef de séquestration et d'incendie. Ce dossier n'est pas encore au stade de l'instruction. Le parquet doit à présent recevoir les rapports d'audition avant de déterminer la suite de ce dossier", indiquait en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.