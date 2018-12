Mouscron: une piétonne mortellement fauchée par une voiture

Un accident de la circulation s'est produit vendredi en fin d'après-midi à Mouscron, où une piétonne a été mortellement fauchée par une voiture, a-t-on appris en soirée auprès des services de secours de Wapi.





Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, à 17h23, qu'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules s'était produit face au n°301 de la chaussée d'Aelbeke à Mouscron. Une ambulance, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des premiers secours, il s'est avéré qu'une dame qui circulait à pied avait été fauchée par une des deux voitures. La piétonne est décédée sur les lieux de l'accident. On ignore pour l'instant son identité et son âge ainsi que les circonstances précises de l'accident. Un des deux conducteurs a dû être désincarcéré. Cet accident a fait aussi deux blessés qui ont été admis au centre des urgences du CHM de Mouscron. Le parquet de Tournai a été avisé des faits et un expert est descendu sur les lieux du drame. A 21h00, les pompiers de Mouscron étaient toujours sur les lieux de cet accident.