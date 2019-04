Mouscron: une voiture et un camion détruits par les flammes pendant la nuit

Une voiture et un camion ont été totalement détruits dans la nuit de samedi à dimanche à Mouscron. On ignore l'origine du sinistre.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 5h30 du matin, qu'un incendie de véhicule était en cours le long des rues des Garennes et du Piro Lannoy, à proximité du parc d'activités économiques du Portemont. Une autopompe a été dépêchée sur les lieux.

Sur place, deux véhicules, un camion et une voiture, étaient déjà la proie des flammes. Malgré l'intervention des pompiers, les deux véhicules ont été entièrement détruits. On ignore pour l'instant les circonstances de cet incendie. Une enquête a été ouverte par la police de la zone de Mouscron.