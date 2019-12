N57 fermée à hauteur d'Ecaussinnes après la chute de pales d'une éolienne: la réparation en cours

La N57 a été fermée dans les deux sens à Ecaussinnes dimanche dans l'après-midi après la chute de pales d'une éolienne verticale, implantée à proximité d'une station de la Société wallonne des Eaux (SWDE). Les travaux de réparation doivent être effectués lundi, si la météo le permet.



La N57 est fermée dans les deux sens, la formation de files est possible, indique le site inforoutes.be. "La nationale a été fermée à cause du risque d'effondrement de l'éolienne. La société Fair Wind, gestionnaire de l'infrastructure, est sur place avec une grue. Des techniciens doivent monter sur l'éolienne pour procéder à des opérations de démontage. Les conditions météo de lundi matin, avec la pluie et le vent, ne leur permettent pas pour l'heure de s'y hisser en toute sécurité", a indiqué le porte-parole de la SWDE, Benoît moulin. L'éolienne devrait être démontée dans la journée de lundi. La nationale ne sera rouverte qu'après les opérations techniques.