Nathalie Flaba condamnée à 26 ans de prison pour le meurtre de son époux: "Il n'était pas menaçant et je ne sais pas pourquoi j'ai tiré"

Le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu son jugement, mercredi, dans le dossier de l'assassinat de Didier Prospero, survenu en 2016 à Froidchapelle. Nathalie Flaba, l'épouse de la victime, qui avait maquillé son crime en cambriolage, contestait la préméditation qui a toutefois été retenue. Elle écope de 26 ans de prison.

Le 24 mars 2016, le corps sans vie de Didier Prospero avait été retrouvé par ses enfants dans la salle de bain de sa maison de Froidchapelle. La victime avait été abattue de huit balles et tout laissait penser à un cambriolage mortel. Les enquêteurs ont toutefois confondu l'épouse du défunt, Nathalie Flaba, grâce à des traces de poudre découvertes dans la voiture familiale. Cette dernière est passée aux aveux, mais nie toute préméditation.





Que s'est-il passé ?

Selon Me Donatangelo, conseil des proches de Didier Prospero, il s'agit bien d'un crime de sang-froid. Il en veut pour preuve le stratagème mis en place par la prévenue pour faire croire à la thèse du cambriolage, au point de laisser ses enfants découvrir le corps de leur père.

Nathalie Flaba affirme que c'est son mari qui a tué le chien de quatre balles et que, furieuse, elle s'est rendue dans la chambre pour demander des comptes à Didier Prospero qui se reposait. Il aurait répondu, dit-elle, que le beauceron serait "une bouche en moins à nourrir"

"J'ai vu l'arme dans le tiroir de la table de nuit et je l'ai saisie. Je lui ai demandé pourquoi nous avions des soucis financiers. Il m'a répondu qu'il s'en servait pour aller chercher du cul ailleurs. Il n'était pas menaçant et je ne sais pas pourquoi j'ai tiré. Il s'est relevé et j'ai continué à tirer. Il s'est effondré seul dans la salle de bains."