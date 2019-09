Nathan Duponcheel connaîtra sa peine ce vendredi: "Il a minutieusement préparé les faits d'une extrême lâcheté"

Jeudi, Nathan Duponcheel a été reconnu coupable de l'assassinat du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, devant la cour d'assises du Hainaut. Le jeune homme connaitra la durée de sa peine aujourd'hui : les débats ont commencé à 9 heures. L'avocat général demande 27 ans de réclusion, avec les arguments suivants: aucun travail de remise en question ; faits commis de manière froide, lâche, par l'arrière ; longue préparation de son crime.

L'avocat général a requis vendredi, devant la cour d'assises du Hainaut, une peine de 27 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Nathan Duponcheel, reconnu coupable jeudi d'avoir assassiné le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, dans le cimetière de Luingne, le 11 septembre 2017. Il est aussi coupable d'avoir détenu une arme prohibée le 7 mars 2018 lors de son évasion. Il venait de briser son bracelet électronique, octroyé six jours plus tôt.

Ingrid Godart, avocat général, ne trouve aucune circonstance atténuante sur le critère de sécurité publique. Quant à la gravité des faits commis, la question ne se pose même pas. "Il a tendu un piège à la victime, laquelle n'avait aucune chance de s'en sortir. Il a minutieusement préparé, durant plusieurs mois, les faits d'une extrême lâcheté. Il a frappé une personne vulnérable qui lui tournait le dos."

L'avocat général retient aussi le mobile, "qu'il a lui-même élaboré sans prendre de véritables renseignements sur le rôle joué par Alfred Gadenne dans les déboires professionnels de son papa (...) Toute une population a été frappée, émue par la perte de cet homme qui dépassait les clivages politiques. Il faut aussi prendre en compte la douleur que cette perte a causée chez ses proches".

Au sujet de la personnalité de l'accusé, l'avocat général retient des circonstances atténuantes: son jeune âge (Nathan avait 18 ans et 5 mois quand il a tué Alfred Gadenne) et son casier judiciaire vierge. "Il n'a manqué de rien durant son enfance, même si son papa pouvait se montrer violent sous l'effet de l'alcool. Il a toujours été le centre d'intérêt de ses parents, son parcours scolaire a été normal, il a pu faire des activités sportives. Il a pu évoluer normalement dans une famille structurée. Là, je ne vois pas de circonstance atténuante."

Un bémol toutefois, le suicide de son papa le 14 février 2015. "Le caractère traumatisant de ce drame doit être pris en compte dans le débat sur la peine", a noté l'avocat général.

Enfin, Mme Godart est revenue sur le rapport psychologique rédigé par les experts en santé mentale. "Le côté ruminateur est omniprésent chez lui, il s'est enfoncé lui-même dans un tunnel noir, une prison psychologique, dont il ne cherche pas à sortir, jusqu'à l'issue qui est le passage à l'acte."

Rigide, susceptible, il a du mal à résister à la contrariété. Les experts ont estimé que le risque de passage à l'acte était faible mais l'avocat général s'inquiète depuis l'épisode du bracelet électronique brisé, le 7 mars 2018. Nathan, détenu préventivement chez lui, avait pris la fuite en emportant un couteau.

"Dans ce dossier, nous avons un jeune qui est inculpé pour des faits extrêmement graves. Il sait qu'il va devoir répondre de ces faits devant la cour d'assises. Il bénéficie d'une mesure exceptionnelle, d'une chance extraordinaire et que fait-il une semaine plus tard ? Face à une nouvelle contrariété (il apprend que son meilleur ami T. est avec K., celle qu'il convoitait), il s'énerve, prend la fuite et s'empare d'un couteau." Pour l'avocat général, ce comportement est inquiétant. "Que se passera-t-il quand il va retrouver la liberté ? Pour moi, il y a un risque de passage à l'acte, qui s'avère important."

Enfin, concernant l'amendement, l'avocat général constate que la circonstance aggravante de préméditation n'a été admise que lors du premier jour du procès. "Il n'assume pas pleinement ces faits car il subsiste de nombreuses zones d'ombre et de nombreuses contradictions. Il n'a pas livré à la famille de la victime toute la vérité. Il a aussi contesté vouloir s'en prendre à K. et T., cachant aux enquêteurs qu'il avait emporté un couteau. Enfin, l'enquête sur l'organisation frauduleuse en vue de créer son insolvabilité démontre que l'amendement est totalement inexistant."

L'avocat général a demandé de ne pas descendre sous 25 ans de réclusion criminelle.