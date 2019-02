Néchin: de sérieux dégâts après un incendie dans une maison

Vers 21h la toiture d’une maison inhabitée a pris feu à Néchin. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi soir peu avant 21h30, par des voisins qui avaient aperçu des flammes traversant le toit. Venant des casernes d'Estaimpuis et de Mouscron, deux autopompes, un camion-échelle et trois camions-citernes ont été dépêchés sur les lieux. "A notre arrivée, la toiture était déjà percée et embrasée. Le feu risquait de se communiquer à la maison mitoyenne dont les occupants étaient absents. Dans la maison où le feu a pris naissance, les dégâts sont importants. La première toiture a été entièrement détruite. L'autre toit a pu être préservé, la couverture n'a été que très légèrement touchée. Ces deux maisons étant vides, on ne déplore aucun blessé", précise encore l'officier. Les services de secours sont restés sur place jusque 00h30.