"C’est incroyable de laisser une route dans un état pareil": les habitants de Vezon en ont marre d'endommager leurs véhicules

Les habitants de Vezon, n’en peuvent plus : la route qui mène à leur village est dans un tel état que de nombreux véhicules ont déjà été endommagés. Gregory, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous déplore une "route digne d'un terrain pour 4x4". Une solution se profile, mais à quelle échéance ?

Gregory est un enseignant spécialisé vit depuis une dizaine d’année à Vezon. Depuis quelque temps, il est confronté à un dilemme : slalomer entre les énormes nids de poule de la rue de la Transhennuyère pour aller travailler et risquer d’endommager son véhicule, ou faire un détour de plusieurs kilomètres : "C’est l’accès le plus court, on a un autre accès, mais à ce moment-là, on doit traverser la commune d’à côté. Donc quand on calcule, ça fait 1000 km par an de plus. Si on multiplie ça par le nombre d’habitants qui passent, ça peut vite monter, et l’empreinte écologique aussi".

De nombreux habitants de Vezon ont vu leurs voitures endommagées, comme Éric : "Mon épouse revenait au soir par cette route qu’elle prend tous les jours et elle a pris un nid de poule. Quand il y a de l’eau dedans, on ne les voit plus". Les dégâts sont plutôt conséquents : "On a un pneu crevé et une jante en aluminium qui a un plat", soit 1500€ de réparations dont une franchise de 750€.

"C’est incroyable de laisser une route comme ça, dans un état pareil. Ils prétendent que c’est une route agricole, ce qui est faux puisqu’il y a des panneaux qui indiquent d’y tourner pour aller à Vezon" nous explique-t-il.

Dans un groupe Facebook, d'autres citoyens partagent leurs mésaventures et demandent que cette route soit rénovée. Certains envisagent même de reboucher les trous par leurs propres moyens.

Un contexte pas si simple

La situation de la rue de la Transhennuyère est en fait plutôt compliquée. La rue appartient à la Région, c’est donc au Service Public de Wallonie de s’y affairer et non à la commune de Tournai.

Contactée par nos soins, l’échevine des travaux de la commune de Tournai, Laurence Barbaix, regrette que la situation semble être au point mort : "Depuis que je suis arrivée il y a deux ans et demi, je ne cesse de leur écrire pour avoir cette réfection. Mais à titre personnel je suis bien consciente qu’avec tout ce que le SPW doit prendre en charge, notamment dans les zones sinistrées, peut-être que le budget n’arrivera pas".

Le SPW avait déjà réparé une partie de la route en 2021. La réfection se limite cependant à la partie allant du rond-point jusqu’à l’entrée de la sucrerie à proximité. Ces travaux n’apportent pourtant guère de réconfort aux habitants de Vezon, qui doivent toujours passer par la route endommagée. "Je me suis dit que c’est une aberration, puisque la route qui passe par là a été refaite de A à Z, alors que ça ne valait pas vraiment le coup puisqu’elle était moins abîmée que la nôtre. Donc quand on a vu qu’ils n’y avaient pas touché, qu’ils n’avaient même pas bouché les trous, on a été un peu surpris", déplore Gregory.

Le calvaire des automobilistes bientôt terminé ?

Nous avons contacté le Service Public Wallon, qui nous a assurés qu’un contact a été entrepris avec la commune de Tournai. Selon la porte-parole Sarah Pierre, la commune a été chargée de reboucher les trous en attendant des travaux plus sérieux : "On a la responsabilité de la voirie jusqu’à l’entrée secondaire de la SWDE (Société Wallonne des Eaux, ndlr). Cela représente environ 150 mètres de voirie qui devront faire l’objet de travaux qui seront possibles dès que les centrales pourront rouvrir. Pour le moment, les conditions climatiques ne permettent pas de faire ce genre de travaux, donc ça serait fait dans les prochains mois".

Les travaux de la SPW devraient débuter au printemps 2022, et dureront un mois. Ensuite, la rue sera rendue à la commune. Il semblerait cependant, selon les informations de SudInfo, que les habitants de Vezon n'aient pas de quoi se réjouir : la rue de la Transhennuyère ne pourra être utilisée que par les agents de la SWDE et par les agriculteurs qui utilisent les champs avoisinants.