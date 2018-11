Nouveaux débordements des gilets jaunes sur la E19 à Feluy: l'autoroute à nouveau fermée ce mardi soir

La E19 est à nouveau fermée ce mardi soir suite aux manifestations des "gilets jaunes". Des manifestants se trouveraient sur la chaussée à hauteur de Feluy.

Les perturbations continuent sur la E19 suite au mouvement des gilets jaunes. Ce mardi soir, la circulation est de nouveau bloquée sur la E19 qui a été fermée sur 10 kilomètres, de la borne 27 à la borne 37. En cause, des manifestants sur la chaussée à hauteur de Feluy. "Il faut absolument déconseiller aux gens de s'engager sur la E19 entre Familleureux et Le Roeulx. Il y a des bouchons dans les deux sens. Il y a des manifestants sur la route et des jets de projectiles", a indiqué le centre Perex à Bel RTL à 21h.

Un hélicoptère de la police fédérale survole la zone.



Par ailleurs, selon une source anonyme, un combi de police aurait été pris pour cible avec projectiles, à 21h30 quand la police s’apprêtait à fermer l'autoroute à hauteur de Nivelles pour dévier le trafic sur la A54.



Des débordements avaient déjà eu lieu lundi soir près de la raffinerie Total de Feluy (Hainaut). Certains manifestants sont montés à pied sur l’autoroute pour tronçonner un ou des arbres et y mettre le feu pour bloquer la chaussée. Un camion-citerne a aussi été incendié. Ces débordements avaient mené à la fermeture de l'autoroute E19.

L'autoroute a été débloquée par la police vers 11h ce mardi. Le gouverneur de la province s'était rendu sur les lieux en personne.



D'autres manifestations en cours

Par ailleurs, d'autres actions des gilets jaunes sont encore en cours ce soir sur les routes suivantes:

- N6 au poste frontière de Bettignies : barrages filtrants

- N57 à hauteur du rond-point d'Ollignies : barrages filtrants et bloquants

- N54 juste après le poste frontière d'Erquelinnes (côté français) : barrages filtrants

- N40 BK 149.5 au rond-point avec la N561 à Erquelinnes : barrages filtrants