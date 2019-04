Nouvelle arrestation d'un membre du "Gang des Napolitains": interpellé en Italie direction la prison de Jamioulx

La justice n’en a pas fini avec la bande du "gang des Napolitains". Le 10 avril, à Naples, la police prive de liberté un suspect originaire de la région sur qui pèse un mandat d’arrêt international émis par la Belgique dans le cadre de l’enquête sur les faits commis par l’organisation criminelle. La procédure ne traine pas. C’est une information RTLinfo, trois jours plus tard, il quitte la prison napolitaine de Poggioreale direction celle de Jamioulx.



Leur cible: les bijouteries



Il y a un an, le tribunal correctionnel de Charleroi a jugé 4 membres de la bande en fixant des peines de 8 à 10 ans de prison et 3 années avec sursis. Mais en réalité, l’enquête est toujours en cours. Ces Italiens étaient extrêmement bien organisés dans le cadre d’une criminalité de grand banditisme itinérante. Ils effectuaient des allers et retours entre Naples et la Belgique pour commettre des braquages avec des points d’attaches notamment dans la région du Centre, de Charleroi ou de Liège. Les bijouteries étaient essentiellement les cibles de ces truands armés qui procédaient à visages découverts et en n’hésitant pas à séquestrer les victimes. Des librairies ou pharmacies ont également été visées.

D'autres suspects toujours en cavale

L’arrestation à Naples, il y a un peu plus de 15 jours, d’un membre de la bande est confirmée par son avocat le jeune ténor du barreau Fabian Lauvaux. Selon des informations RTLinfo, une autre personne suspectée dans cette affaire a également été arrêtée il y a 3 mois, vraisemblablement en Allemagne. Selon son avocat Me Thomas Puccini, il est en aveux des faits qui lui sont reprochés. Les deux hommes placés sous mandat d’arrêt comparaissent à deux devant la Chambre du conseil et la Chambre des mises en accusation qui décident du prolongement ou non du mandat d’arrêt. D’autres suspects sont toujours recherchés.