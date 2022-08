Noyade dans une zone de baignade non autorisée aux Lacs de l'eau d'Heure: "On essaie de sensibiliser au maximum les gens"

Un septuagénaire est décédé mercredi alors qu'il nageait avec son petit fils de 6 ans dans les eaux du lac de la Plate-Taille, sur le site des Lacs de l'Eau d'Heure. L'enfant a été secouru par des témoins. Ils nageaient à un endroit interdit à la baignade, sans surveillance, malgré de nombreux panneaux de rappel au public. Les causes précises de la mort du septuagénaire ne sont pas encore connues.

Plusieurs noyades se sont malheureusement produites cet été. À chaque fois, les victimes se trouvaient dans des zones où la baignade est interdite. Outre le risque d'hydrocution, les baigneurs peuvent par exemple être pris au piège dans des algues ou emportés par un courant plus violent. Dans ces zones, il n'y a pas de maître-nageur/sauveteur pour aider les personnes en difficulté.

Aux Lacs de l'eau d'Heure, on compte plus de 60 kms de berges. Par week-end de beau temps, il peut y avoir entre 15 et 20.000 personnes présentes sur l'ensemble du site. Impossible donc de surveiller tout le monde. Des actions de sensibilisation sont régulièrement menées et de nombreux panneaux rappellent l'organisation de baignade. "On essaie de sensibiliser au maximum les personnes pour les informer de ces zones où on ne peut pas nager. Il y a deux zones de baignade autorisées donc on focalise les gens vers ces zones", éclaire Philippe Fourmeau, porte-parole des Lacs de l'eau d'Heure.