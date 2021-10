Océane, 26 ans, a disparu à Mons: l'avez-vous aperçue ?

Le mercredi 27 octobre vers 15h10, Océane V., une femme âgée de 26 ans, a quitté la résidence La Sapinière située rue des Fusillés à Mons. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Océane mesure 1m60 et est de corpulence normale. Elle a des cheveux châtains mi-longs, un grain de beauté en relief sous la narine gauche et le creux des paumes des deux mains brûlées.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantacourt en jeans bleu, un pull bordeaux et des baskets noires à lacets type Converse.

Océane aurait tendance à se diriger spontanément vers des personnes en uniforme et vers des gares. En cas de contrariété, elle pourrait se montrer agressive.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu