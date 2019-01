Odeur suspecte à Marcinelle: "C'est insoutenable, on a fermé toutes les fenêtres!"

Une odeur désagréable s'est répandue cet après-midi à Marcinelle. Les pompiers ont été prévenus, mais n'en avaient pas trouvé l'origine ce mercredi soir.

Alors qu'elle rentrait du travail en fin d'après-midi, Soisik a senti une odeur "insoutenable" à Marcinelle. "Je conduisais et je pensais que l'odeur venait de ma voiture, nous explique-t-elle par téléphone, après nous avoir écrit via le bouton orange Alertez-nous. Mais en sortant du véhicule, j'ai compris que le problème était partout. J'en ai parlé à ma voisine qui m'a dit qu'elle avait aussi du mal à supporter cette forte odeur".

L'habitante tente de nous décrire l'odeur. "C'est difficile à expliquer mais c'est comme une odeur de soufre, de brûlé, détaille-t-elle. J'ai l'impression que plus les heures passent, plus c'est fort".

Soisik a donc appelé les pompiers, qui se sont rendus sur les lieux. "Effectivement, une odeur suspecte nous a été signalée dans l'après-midi, confirme-t-on chez les pompiers de la zone Hainaut Est. Une équipe complète s'en rendue sur place, mais l'origine de l'odeur n'a pas été déterminée. Aucun problème n'a pour l'instant été constaté".

Les pompiers renvoient vers le porte-parole de la zone de secours, Michel Méan, qui n'était pas immédiatement joignable ce mercredi soir, pour livrer davantage d'informations.

En attendant, Soisik et ses voisins ont fermé toutes leurs fenêtres. "On n'a pas reçu de consignes de la part des pompiers, mais ça sent tellement fort, qu'on a directement fait attention à ne plus ouvrir les fenêtres", dit-elle.

Plus d'informations à venir.