On sait enfin ce que va devenir l'œuvre d'Arne Quinze à Mons

Cela fait plus de 4 ans qu’elle divise les Montois. Fin 2014, l'œuvre d'Arne Quinze intitulée "The Passenger" s’est effondrée. Un an plus tard, elle était de retour sur pied. Chaque année, sa stabilité était contrôlée. Cet été, l’oeuvre d’Arne Quinze sera démontée définitivement. L’opération durera une semaine, avant le 15 août.

L'artiste Arne Quinze est célèbre pour ses installations urbaines monumentales réalisées lors ces 15 dernières années dans différentes villes à travers le monde. Quinze s'est donné pour mission de transformer les villes en musées à ciel ouvert. "The Passenger" est la plus grande installation urbaine de Mons 2015.