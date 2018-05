Opération de l'auditorat du travail en cours à l'incinérateur de Pont-de-Loup: "Peu d'infractions constatées"

Vous êtes nombreux à nous avoir averti via notre bouton orange Alertez-nous d'un important déploiement policier à Pont-de-Loup, sur la commune d'Aiseau-Presles dans le Hainaut, depuis peu avant 11h ce matin.



Selon la police locale, il s'agit d'une opération de l'auditorat du travail du Hainaut sur le chantier de l'incinérateur du Port de la Praye, qui appartient à Tibi (anciennement ICDI), l'intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la Région de Charleroi. L'opération est effectivement encadrée par la police.



"Il y a sur place 24 inspecteur sociaux, 55 policiers dont un hélicoptère et des maîtres-chiens. Une vingtaine de sociétés sont contrôlées, dont une dizaine de sociétés étrangères", détaille l'auditorat du travail du Hainaut.



Vers 13h, alors qu'il ne restait plus qu'une quarantaine de travailleurs à auditionner, l'auditorat faisait un premier bilan: "Nous n'avons pas constaté beaucoup d'infractions. Un document manquant chez une société étrangère mais il semble qu'il s'agisse juste d'une erreur administrative, deux travailleurs non déclarés et deux chômeurs qui n'ont pas biffé leur carte de pointage alors qu'ils travaillaient sur le chantier. Nous sommes donc en présence de sociétés qui travaillent bien".



La rénovation de l’usine a débuté l'an dernier et doit se poursuivre jusqu'au 1er trimestre 2020.





Photos de Julien Crete, présent sur place pour RTLinfo