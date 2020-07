Opération de police en cours à Charleroi: une femme s'est retranchée chez elle, les unités spéciales déployées (vidéo)

"Ma compagne devait aller au Carrefour et a dû faire demi-tour sur ordre de police. On lui a dit qu'un individu était retranché chez lui et armé", nous indique un lecteur via le bouton orange Alertez-nous.

David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi, nous confirme qu'une opération de police est en cours, rue de Marchienne à Jumet. Selon nos informations, une femme s'est retranchée chez elle et aurait des tendances suicidaires. Elle aurait proféré des intentions en ce sens. Elle se trouve seule, on ne parle donc pas de prise d'otage.

Un périmètre de sécurité a été établi. Une trentaine d'agents sont présents sur place. Les unités spéciales sont arrivées sur place et ont entamé des négociations avec la femme retranchée. Elle aurait exhibé ce qui ressemble à une arme de poing. On ne sait pas encore si l'arme est factice. Une ambulance a également été dépêchée sur place.

Photos Fabian Van Hove et Céline Praile