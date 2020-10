Opération policière ce matin à la Louvière: "Deux bus ont été escortés par des policiers à moto en face du stade du Tivoli"

Cassandra a déclenché le bouton orange ce jeudi matin pour nous signaler que "des bus des TEC avaient été emmenés dans une rue par des policiers à moto et vidés de leurs passagers". Pour réaliser cette opération, la rue a été interdite à la circulation. Contactée par nos soins, la police de La Louvière nous informe qu'il s'agissait là d'une opération de contrôle "banale" réalisée par les TEC en collaboration avec la police. Et de détailler: "Pour éviter de soumettre les personnes contrôlées au regard des curieux, on emmène les bus à l'abri des regards. Il ne faut pas oublier que lorsque ce genre d'opération est réalisée, des mineurs font également l'objet de contrôle."