Opération speedmarathon: 2.913 contrôles dans la zone boraine, voici le premier bilan

Le marathon de la vitesse s’est terminé ce jeudi matin, à 6 heures exactement. Après 24 heures de contrôles intensifs, la zone de police boraine rend son premier bilan.

Des policiers étaient mobilisés à des centaines d’endroits ce mercredi et jeudi matin. Durant 24 heures, les forces de l’ordre ont procédé à des contrôles renforcés dans le cadre du "speedmarathon". 700 points de contrôles radars étaient définis un peu partout sur l’ensemble du pays, tant sur les autoroutes que sur les axes secondaires.

Le marathon de la vitesse s’est terminé à 6 heures ce jeudi matin. Et la zone de police boraine livre son premier bilan. "Nous avons procédé hier à 2.913 contrôles de véhicule au niveau vitesse et 113 infractions ont été relevées. Nous avons retiré trois permis de conduire pour une période de 15 jours étant donné que les infractions étaient beaucoup plus graves. Par exemple, en agglomération où les conducteurs doivent conduire à 50 km/h, on a interpellé un conducteur à une vitesse rectifiée de 99 km/h, donc le double de la vitesse", détaille Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière dans la zone de police boraine.

Lors du précédent marathon en avril dernier, près de 4 % des véhicules étaient en infraction...