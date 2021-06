Un orage accompagné de fortes averses a touché la région bruxelloise ce vendredi dès 15h, provoquant des inondations en certains endroits. Jean-Ignace et Olivier ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous après avoir constaté l'inondation d'un tunnel de la capitale. "Les chutes du Niagara dans le tunnel Stéphanie", nous a écrit Jean-Ignace. "Il n'y avait aucune indication, aucun barrage, et nous sommes tombés nez à nez avec l'inondation. Pour nous c'était tout juste, mais à mon avis pour les conducteurs suivants ça a dû être plus compliqué. Tout comme pour les voitures plus basses, c'était plus problématique", nous a confié notre témoin. "Là, ce n'était pas simplement l'eau qui coulait depuis l'entrée et la sortie du tunnel, mais carrément un trou dans le mur avec une chute d'eau".

Contactée par nos soins, la porte-parole de Bruxelles Mobilité nous a confirmé que le tunnel Stéphanie a été inondé. "Le tunnel a été fermé partiellement à 15h20 et complètement à 15h40. Il a été fermé dans les deux sens de circulation. L'évacuation des eaux est toujours compliquée quand beaucoup d'eau tombe en peu de temps. Cela dépend notamment de la pente des entrées et des sorties", nous a indiqué Camille Thiry. "Entretemps nous sommes intervenus et le tunnel est rouvert", a-t-il ajouté vers 17h.

Difficile de dire si les panneaux de signalisation avaient déjà été modifiés au moment où nos témoins ont pénétré dans le tunnel. La porte-parole de Bruxelles Mobilité invite en tout cas les automobilistes à être bien attentifs aux signalisations.

Plusieurs tunnels ont été inondés à Bruxelles ce vendredi: