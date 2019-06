Os saillants, manque d'entretien, d'eau et de nourriture: 6 chevaux et 2 poulains en détresse saisis à Fleurus

Mercredi, le refuge Animaux en Péril s'est rendu à Fleurus pour saisir six chevaux et deux poulains. Les animaux étaient "dans un état sanitaire déplorable".

"C’est suite à une plainte anonyme que le bourgmestre, Loïc D’Hayer, a envoyé sur le lieu de détention des animaux un agent de la zone de police Brunau et un vétérinaire afin de constater l’état physique de six équidés. Le rapport du vétérinaire était sans appel et la saisie des animaux a directement été ordonnée mercredi en début d’après-midi", explique Animaux en Péril dans son communiqué. L'association a demandé de l'aide à plusieurs refuges pour l'intervention. Le Rêve d'Aby, Equi'Chance et Equi'Rêve étaient également présents sur place mercredi.

Sur place, les équipes ont découvert un terrain envahi de détritus et d'objets dangereux sur lequel déambulaient les cinq juments, l'étalon et les deux poulains. "Les animaux n'avaient pas de quoi s'alimenter et la seule eau dont ils disposaient pour s'abreuver était croupie." Ce manque de nourriture se remarque sur le corps des animaux. Leur prise en charge a été compliquée, puisqu'ils n'étaient pas habitués au contact avec l'homme. "Mais à force de patience, tous ont pu embarquer dans les véhicules des différents refuges agréés."





"Un état de maigreur important"



Les équidés ont été répartis entre Animaux en Péril, Le Rêve d'Aby, Equi'Chance et Animal Sans Toi…t. Un protocole de soins a été mis en place dès leur arrivée. "Les rapports vétérinaires confirment que les chevaux sont tous dans un état de maigreur important. Trois des 5 juments sont cachectiques, leur score corporel ne dépasse pas 1/5. Tous sont infestés de parasites et affichent des pieds qui n’ont pas été entretenus récemment."

Les refuges souhaitent désormais que le propriétaire, un éleveur qui n'en serait pas à son premier coup d'essai, réponde de ses actes devant la justice. Il risque une amende pouvant atteindre 10 millions d'euros et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 15 ans. "Animaux en Péril espère également que le propriétaire se verra retirer l’autorisation de détenir des animaux."