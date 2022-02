Les travaux de la Ville Haute à Charleroi ont débuté il y a déjà un an. Où en est-on dans ce chantier ? La ville profite de cet anniversaire pour faire le point et les nouvelles sont encourageantes.

Situé dans le "district créatif" de Charleroi, le chantier de la Ville-Haute avance, alors qu'il a débuté il y a tout juste un an. Un projet dont les carolos attendent impatiemment la fin, car il faut dire qu'il prend de la place : les deux tiers du périmètre sont en chantier.

Heureusement, selon la ville de Charleroi, le planning est respecté et les travaux devraient être terminés courant 2023, si tout se passe bien d'ici là. S'il devait y avoir du retard, la ville perdrait son subside européen.

"Pour ne pas bloquer toute la ville d'un seul coup, nous travaillons par différents tronçons. Certains tronçons vont rouvrir, histoire de ne pas bloquer toute la circulation. On comprend bien que pour les commerces, pour les accès,... on va devoir ouvrir des tronçons, mais tous les travaux seront terminés pour fin d'année 2023" explique Anne Meessen, responsable à la direction de la ville de Charleroi, et coordinatrice des projets Feder.

Parmi les avancées notables : la rue de la Régence est prête à être asphaltée. Les linéaires et pavés de terre cuite ont été posés au niveau du carrefour Janson. La pose du pavage est entamée. L'asphaltage se fera une fois le beau temps revenu.

En ce qui concerne les gros points du chantier en cours, il y a le boulevard Bertrand où des travaux d'égouttage sont toujours en cours sur une partie. Autre gros chantier : la réaffectation du tunnel Rouillier, qui était encore il y a peu un axe important de la circulation dans la ville. Celui-ci va devenir un parking.

Tout le "district créatif" de Charleroi va ainsi changer de visage : au départ du centre culturel Eden (au bas du boulevard Bertrand) vers le musée d'art de la province du Hainaut (en haut du boulevard Solvay) en passant par le Palais des Beaux-Arts (en haut du boulevard Bertrand). La place Charles 2 et celle du manège (où se trouve l'hôtel de ville) vont également être reliftées. Un projet ambitieux qui coûte 43 millions d'euros subsidiés par la Région Wallonne et par le fond européen Feder.