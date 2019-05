Overdose de mineurs d'âge à Mons: reconnaissez-vous cet individu?

A la requête du Parquet de Mons, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le 1er décembre 2018, trois mineurs d'âge ont acheté de la MDMA (drogue de synthèse) dans le centre de Mons. Après la prise de ce stupéfiant, les trois jeunes garçons ont fait une overdose. Le dealer a été interpellé par les services de police.

Dans le cadre de ce dossier, le fournisseur reste à identifier.

Il s'agit d'un homme âgé d'environ 25 ans. Il a le teint mat, les cheveux bruns et les yeux foncés. Il mesure entre 1m70 et 1m80 et est de corpulence mince. Il porte une barbe.

Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be