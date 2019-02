Pairi Daiza recrute 200 nouveaux collaborateurs: "Le critère de sélection le plus important? La serviabilité"

Pairi Daiza est en pleine période de recrutement. Jusque fin février, le parc animalier organise des Job Days pour trouver 200 nouveaux collaborateurs.

Les profils principalement recherchés par Pairi Daiza, ce sont des agents d'accueil et du personnel Horeca, surtout des serveurs en salle. Des job days sont donc organisés dans la salle des fêtes de Brugelette. "Cela fait suite à un salon de l’emploi que nous avons organisé la semaine dernière, explique Eveline Bouchonville, responsable des ressources humaines du parc animalier. Nous avons rencontré des candidats qui, plutôt que de nous envoyer leur CV, venaient nous le remettre en main propre. Ils avaient trois minutes pour convaincre. Ce qui est bien dans ce genre de situation, c’est que quelqu’un qui a un CV relativement faible, sans compétences énormes, on le voit. On peut déterminer très vite si c’est quelqu’un qui a envie de travailler et qui a envie de vivre l’aventure Pairi Daiza avec nous."

Quels sont les critères de sélection ? "La chose la plus importante, c’est la serviabilité et la gentillesse. Le visiteur est au centre de nos préoccupations. Et quelqu’un qui a envie de se soucier de l’autre, de lui faire plaisir, a toute sa place à Pairi Daiza".

Mardi, notre journaliste Marc Demoustiez a rencontré Mélodie et Sam. Tous deux sont venus passer un entretien. Mélodie souhaiterait devenir agent d'accueil. "J’ai pris mon abonnement pour visiter le parc cet été, j’ai adoré. Je trouvais qu’il y avait un bel esprit de famille. C’est ça qui m’a plu." Sam, lui, a postulé pour le contrôle des billets. S'il a tenté sa chance, c'est "avant tout pour la philosophie du parc. C’est un parc que je connais depuis que je suis tout petit. Le fait qu’ils veuillent tout faire pour la protection animale, c’est quelque chose qui doit être porté plus haut. J’aimerais faire partie d’une équipe pour être aussi dans cette dynamique."

Les job days sont organisés jusqu'à la fin du mois de février.