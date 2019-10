"Drôle de réveil ce matin a Renlies (commune de Beaumont). Pas de courant, le village est plongé dans le noir et le gestionnaire (AIESH) ne répond pas. Depuis combien de temps? Pour combien de temps? Quelle étendue? Nous n'en savons rien!", nous informait ce matin Julie via le bouton orange Alertez-nous. Sur la page Facebook Tu es un vrai beaumontois si..., ils étaient déjà une cinquantaine à signaler la même panne dans les entités des communes de Beaumont et Sivry-Rance.