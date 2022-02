C'est une scène tout à fait incroyable qu'a découvert Patricia, qui vit à Anderlues. En rentrant chez elle dimanche soir, cette habitante s'est rendue compte qu'un énorme trou s'était formé dans son plafonnage. Des dégâts d'abord imputés à la météo, mais en y regardant de plus près, Patricia s'est rendu compte d'autre chose: des bijoux et une paire de lunettes ont été dérobés.

Ce sont donc des cambrioleurs, bien informés et préparés, qui ont fait irruption chez elle. "Les chevrons ont été cassés, ils sont tombés dans la baignoire. Il y a le plastique et la laine de roche, ils ont tout enlevé et ont continué à casser le plafonnage pour avoir assez de place pour passer", nous raconte Patricia, abasourdie par cette découverte. Le constat de la police est édifiant: ce genre de pratiques se répand en Belgique, la faute à des systèmes d'alarme qui ne protègent pas toujours les étages.

Des installateurs recommandent donc de renforcer le dispositif, en posant notamment des détecteurs sur les châssis ou en optant pour des protections périmétriques. Patricia, elle, va dorénavant prévenir son assurance et procéder aux réparations, en espérant ne plus revivre pareille mésaventure.