Pecq: l'école communale fermée cette semaine

Une école communale de Pecq, près de Tournai, sera inaccessible cette semaine. Plusieurs cas de Covid-19 ont été recensés parmi les élèves et le corps enseignant. L'établissement est fermé sur recommandation du médecin scolaire. C'est via les réseaux sociaux que Aurélien Brabant, le bourgmestre de Pecq, a annoncé dimanche midi que l'école communale de Warcoing serait fermée dès ce lundi 1er février. Après que plusieurs cas de Covid-19 ont été recensés au sein de l'établissement, tant parmi les élèves que le corps enseignant, la décision a été prise de le fermer de manière temporaire, et ce sur recommandation du médecin scolaire. Les parents ont été informés par mail de cette situation par la direction et un courrier de la "Promotion de la Santé à l'École" (PSE) leur parviendra lundi. Avec 82 enfants, cette école est le plus petit établissement de l'entité de Pecq. Elle fonctionne avec des classes regroupées 1-2, 3-4 ainsi que 5e et 6e années primaires. On comptabilisait dimanche un cas Covid chez une institutrice, un cas dans la classe de 3-4e ainsi que trois cas dans la classe de 5-6e années. Les premiers cas de Covid ont été enregistrés dans la dernière tranche d'âge et ont contaminé leurs frères et soeurs dans les classes inférieures. "Cette mesure de précaution prend cours ce lundi matin et ce jusqu'au vendredi 5 février inclus. Les cours pourront reprendre normalement le lundi 8 février", indique-t-on du côté de l'administration communale de Pecq.