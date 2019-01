Pendant plusieurs mois, un habitant de Couillet harcèle son ex-compagne par SMS et la menace: un an de prison avec sursis

Pour avoir harcelé son ex-femme pendant plusieurs mois en 2018, un habitant de Couillet (Charleroi, Hainaut) a été condamné jeudi à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Charleroi. Il lui est également interdit d'entrer en contact avec son ex-compagne et d'approcher sa maison de Couillet.



Pendant plusieurs mois, l'homme avait harcelé via SMS son ex-compagne allant jusqu'à la menacer. Il avait mal vécu leur rupture et s'était mis à boire.