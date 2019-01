Périmètre de sécurité à Charleroi pour une stalactite de glace qui présentait "un gros danger" pour les passants

La police de Charleroi est intervenue ce jeudi car une stalactite de glace s’est formée en-dessous du balcon d’un immeuble de la rue de la montagne. Nous avons reçu cette photo via le bouton orange Alertez-nous. "C’était une stalactite de belle taille, qui présentait un gros danger si elle venait à se détacher de la façade", nous explique David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi.



La police a dressé un périmètre de sécurité, afin d’éviter qu’une personne se retrouve en-dessous du pic de glace si celui-ci venait à se détacher. Dans ce genre de cas, nous explique le porte-parole, les pompiers sont appelés sur place pour faire tomber la stalactite de glace de manière contrôlée.

Cette intervention, plutôt rare, permet de rappeler que dans les règlements de police de la plupart des communes de Belgique, il est indiqué que l’enlèvement des stalactites relève de la responsabilité de l’occupant, tout comme le déneigement du trottoir bordant son habitation.

Dans le règlement général de police de Charleroi, c’est l’objet de l’article 14: "Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants. En attendant leur enlèvement, le propriétaire et /ou l’occupant et /ou le gardien en vertu d’un mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés".

A noter, comme le précise David Quinaux, que ces stalactites de glace peuvent parfois permettre de détecter des fuites dans les immeubles.