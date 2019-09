Périmètre de sécurité à Dampremy: le service de déminage a emporté une grenade

Plusieurs témoins nous ont prévenus qu'un périmètre de sécurité avait été établi à Dampremy (Charleroi) ce jeudi après-midi. "Risque d'explosion, les alentours ont été évacués", nous a écrit Laurence via le bouton orange Alertez-nous.



David Quinaux, le porte-parole de la police de Charleroi, confirme une intervention. "Une grenade a été découverte dans une cave de la rue Jules Houssière. La police a dressé un périmètre de sécurité et le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs a emporté l'objet. Le dispositif a été levé à 16h20", nous a-t-il expliqué.



Aucun blessé n'est à déplorer.