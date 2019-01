Périmètre de sécurité à Farciennes cet après-midi: un homme de 84 ans voulait "tuer tout le monde"

Plusieurs personnes se sont interrogées sur la présence d'un périmètre de sécurité dressé par la police à Farciennes. "Que se passe-t-il rue Jules Destrée?", nous demandait-on via le bouton orange Alertez-nous. Contactée par nos soins, la police locale a avancé une intervention liée à des menaces proférées par un habitant lors d'un appel téléphonique à l'administration communale. L'individu de 84 ans souhaitait s'entretenir avec une personne bien précise. Mais celle-ci ne travaillait plus. Excédé, il a déclaré qu'il allait venir pour "tuer tout le monde". Une patrouille a été envoyée sur place et l'individu a été aperçu avec, dépassant de la manche de son blouson, "une arme de type sabre". Cette observation a mené à l'intervention de l'unité d'assistance spécialisée de la zone de police. Celle-ci est entrée dans l'habitation et a interpellé l'octogénaire qui n'a opposé aucune résistance. Un sabre se trouvait tout de même à portée de sa main.