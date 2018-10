Perturbations sur le réseau TEC à La Louvière: "Le mouvement fait suite à la décision de licencier 3 personnes"

Les travailleurs des TEC La Louvière sont partis en grève spontanée vendredi après-midi après une assemblée générale. La cause du mouvement est la décision de la direction de licencier trois agents pour absentéisme.

"Grève sauvage au TEC de La Louvière. Plus aucun bus ne roule", nous écrit l’un de nos internautes via le bouton orange Alertez-nous. Des perturbations ont lieu ce vendredi après-midi dans le secteur du Centre, en raison d'une assemblée générale du personnel du dépôt de La Louvière et d'un arrêt de travail d'une partie du personnel. Selon la direction des TEC, environ 40 % des bus roulaient vers 16 heures. "Oui, nous allons faire face à des perturbations dans les heures à venir", nous a confirmé les TEC Hainaut. Nathalie Pochet, chargé de communication sur le réseau TEC: "Le mouvement fait suite à la décision de licencier 3 personnes pour leur dossier absentéisme. La direction de TEC Hainaut regrette ce mouvement et présente d'ores et déjà ses excuses à la clientèle pour les désagréments subis."

Du côté de la CSC, on a indiqué que le mouvement avait été décidé spontanément par la base après une longue assemblée générale. Aucune information n'a été communiqué quant à l'éventuelle poursuite du mouvement.