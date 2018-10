Pérulwez: un cycliste percuté par un train sur un passage à niveau décède sur le coup

Un cycliste a été percuté par un train lundi vers 16h50 sur un passage à niveau situé à Péruwelz et est décédé sur le coup, a indiqué un porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.





Deux cyclistes ont traversé les voies malgré la signalisation et la barrière abaissée du passage à niveau de la rue de la Verrerie, sur la ligne Mons-Tournai. Le train qui effectuait la liaison Mouscron-Mons a percuté l'un des deux individus en infraction qui est mort sur le coup. Le trafic est totalement à l'arrêt depuis l'accident, entre Blaton et Péruwelz. Les trains IC sont déviés via Jurbise dans les deux sens et des navettes de bus devraient localement être mises en place. "Le parquet devrait descendre sur les lieux et les perturbations durer toute la soirée", a souligné Frédéric Sacré. Le passage à niveau en question ne fait pas partie du programme de suppressions engagé par Infrabel depuis 2005.