Pour soutenir le personnel soignant face à la pandémie de coronavirus, deux chefs de Péruwelz ont décidé de cuisiner pour eux.

Yves Deleau et Frédéric De Brakeleer, deux chefs cuisiniers de Péruwelz, ont lancé une initiative pour soutenir le personnel soignant. Toute la semaine, ils préparent près de 1.000 plats et soupes qu'ils livrent chaque vendredi aux hôpitaux de la région. Une manière de remercier les soignants et de les encourager dans leur combat quotidien contre le covid. "En fait, on a annoncé ça sur une page Facebook et l'engouement était énorme, confie Yves Deleau. On s'est retrouvé assailli de messages."

Un menu adapté en fonction des dons

C'est une véritable chaine de la solidarité qui s'est créée suite à cette publication. Une quarantaine de bénévoles viennent leur prêter main forte pour la préparation des repas. "On a fait un planning de travail pour travailler sur une demi-matinée et une demi-après-midi", explique Frédéric De Brakeleer. Deux camionnettes réfrigérées leur ont été prêtées pour pouvoir acheminer les plats dans les hôpitaux .

Les deux comparses adaptent leur menu en fonction des dons reçus. Les grandes surfaces viennent leur donner des marchandises, tout comme les particuliers ou d'autres indépendants. Ils publient chaque semaine leur menu sur la page Facebook "Soignons nos soignants".

