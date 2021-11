Péruwelz: un automobiliste décède après une sortie de route

Le conducteur d'une voiture est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident à Péruwelz, près de Tournai, ont indiqué les services de secours de Wallonie picarde.



Le véhicule circulait sur la chaussée de la Barrière, à Bury (Péruwelz), lorsqu'il a dévié de sa trajectoire et est parti en tonneaux avant de terminer sa course dans un champ. À l'arrivée des urgentistes vers 03h00, l'homme était déjà décédé. Il n'y a pas d'autre victime et l'automobiliste semble être seul en cause. L'enquête devra déterminer la cause de l'accident.