Philippe Verdonck, nouveau CEO de l'aéroport de Charleroi, veut "accroître le nombre d'emplois" (vidéo)

Prendre les rênes de l'aéroport de Charleroi, c'est le "plus beau challenge qui existe en Belgique", estime le nouveau CEO de BSCA, Philippe Verdonck. L'ambition de l'Anversois de 54 ans est de poursuivre le développement de l'aéroport, notamment en y amenant des long courriers le plus rapidement possible, mais tout en gardant un esprit "familial".

Le successeur de Jean-Jacques Cloquet, parti vers Pairi Daiza, a pris ses fonctions mercredi et rencontré pour la première fois la presse ce jeudi. Fort d'une expérience de 30 ans dans l'aéronautique (passager, fret, logistique...), Philippe Verdonck est passé par de multiples compagnies (Korean, American Airlines, Jet Airways...).





"Le plus beau challenge"



Pour lui, prendre la direction de BSCA est "le plus beau challenge qui existe en Belgique". Comme son prédécesseur qui avait été footballeur de haut niveau, Philippe Verdonck peut se targuer d'une expérience sportive importante, dans le hockey en ce qui le concerne. "L'esprit d'équipe fait partie intégrante de ma vision managériale", assure-t-il.



L'Anversois aura pour mission de continuer à "diversifier" et développer l'aéroport, "tant au niveau régional qu'international", avec une attention particulière pour l'emploi dans le bassin carolo, selon ses premiers mots en tant que CEO.

"Ici, le focus est sur le passager. On va travailler sur le hub du low cost. On doit ensuite arriver à une situation de win-win avec les long courriers, un peu comme à Zaventem, mais tout en gardant l'esprit d'un aéroport familial, sans stress."



Selon le nouveau CEO, les nouveaux défis qu'il va devoir assumer dans les prochains mois et les prochaines années pour l'aéroport de Charleroi sont "l'expansion du site, voir comment on peut agrandir l'aéroport, augmenter le nombre de passagers et avoir plus de compagnies qui viennent (...) Ce qui est le plus important à la fin, c'est d'accroître le nombre d'emplois autour du bassin de Charleroi", précise-t-il au micro de Marc Demoustiez.





Le dossier Skeyes



S'il a déjà pu rencontrer l'ensemble des syndicats en vue d'un "dialogue ouvert", M. Verdonck dit ne pas encore avoir analysé le dossier Skeyes. Il se rendra par ailleurs prochainement en Italie afin de s'entretenir avec l'actionnaire Save.



Pour Philippe Verdonck, "ce qui est vraiment dommage, c'est que ce sont les passagers qui sont pris en otage".





"C'est un moment important pour l'aéroport"



Les dossiers ne manquent pas et s'enchaînent, avec en premier lieu l'allongement de la piste et le master plan qui sera dévoilé prochainement, a souligné de son côté le président du conseil d'administration Laurent Lévêque. "C'est un moment important pour l'aéroport. Nous sommes dans un environnement concurrentiel qui nécessite des investissements et de réfléchir à notre stratégie pour les dix ou vingt prochaines années. Il y a de jolies perspectives de développement."