Piéton mortellement fauché à Châtelet: le conducteur, né en 1991, inculpé et libéré sous conditions

Le conducteur qui a mortellement fauché un quinquagénaire dimanche soir rue des Sablières à Châtelet (province de Hainaut) a été inculpé d'homicide involontaire et de délit de fuite, a indiqué mardi après-midi le parquet de Charleroi. L'automobiliste a été libéré sous conditions.

La victime, âgée de 53 ans, traversait la route pour rentrer à son domicile rue des Sablières à Châtelet, lorsqu'elle a été mortellement fauchée par un automobiliste qui a pris la fuite. Les secours sont intervenus sur place et ont tenté une réanimation, en vain.

Le suspect, en fuite, avait finalement été interpellé quelques heures après les faits. "Il a été interpellé à son domicile, après avoir pris contact avec la police pour signaler qu'il pensait avoir percuté quelque chose", avait précisé lundi le parquet de Charleroi.

L'automobiliste, né en 1991, a subi un éthylotest qui s'est avéré négatif. L'audition devant le juge d'instruction, qui avait été entamée et interrompue lundi après-midi pour permettre certaines vérifications, a repris mardi. "Le conducteur, qui reconnaît les faits et explique avoir paniqué, a été inculpé d'homicide involontaire et de délit de fuite et libéré sous conditions. Il évoque la thèse accidentelle", a signalé mardi après-midi le parquet de Charleroi.