Pillages à Ixelles: la police lance un appel pour identifier 12 jeunes liés aux dégradations de commerces

La police de Bruxelles-Ixelles a lancé mercredi un appel au public sur sa page Facebook pour aider ses services à identifier 12 jeunes, qui ont pu être liés à des dégradations et pillages de commerces commis à la suite et en marge de la manifestation contre le racisme du dimanche 7 juin à Bruxelles.



Différentes photos des individus sont diffusées. Les personnes qui disposent d'information permettant d'identifier les suspects recherchés sont invitées à envoyer un mail à zpz.polbru.info@police.belgium.eu. La police assure que la discrétion est assurée. La police avait peu après les faits appelé les citoyens à partager avec ses services les images qu'ils pouvaient avoir des pillages. Une septantaine de personnes avaient transmis des photos et vidéos en réponse à cet appel.

La police a pu arrêter administrativement 239 personnes lors de la manifestation. L'une d'entre elles a rapidement fait l'objet d'une arrestation judiciaire et a reçu une citation directe du parquet de Bruxelles. Cette personne devra comparaître le 7 août prochain devant le tribunal correctionnel pour vol avec effraction.

Une jeune fille de 17 ans a, par la suite, été privée de liberté pour un vol avec effraction. L'intéressée a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son audition. Le juge de la jeunesse a décidé de la libérer après audition et de lui imposer des travaux d'intérêt général.

Fin juin, deux jeunes ont encore été placés sous mandat d'arrêt.