Plus de mobilité douce à l’aéropôle de Charleroi

Un nouveau parking de 42 places est à présent disponible sur le parc d'activités économiques de l'aéropôle de Charleroi à Gosselies. On y trouve deux bornes de recharge pour véhicule électrique mais aussi les travailleurs de l'aéropôle pourront y laisser leur voiture et prendre ensuite, s'ils le souhaitent l'un des 10 vélos électriques mis gratuitement à leur disposition pour des déplacements sur le site de l'aéropôle très étendu (qui compte 170 entreprises qui emploie au total près de 4000 travailleurs) . Il s'agit d'un test qui est susceptible d'être adapté en fonction de la demande et des besoins des entreprises de ce parc d'activités économiques

Via l'appli "Shareabike" sur son smartphone, le travailleur peut réserver ou louer immédiatement un vélo en localisant le vélo disponible le plus proche de sa position . D'un simple clic sur son téléphone, il pourra déverrouiller le cadenas. Un local dédié au rechargement des vélos est situé sur le nouveau parking mutualisé dans la rue Antoine de Saint-Exupéry.

L'ambition de l'intercommunale IGRETEC ( Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques de la région de Charleroi) est de multiplier les bornes de recharge de véhicules électriques dans le parc d'activités économiques dans les 4 ans soit près de 100 points de recharge.

Enfin, il s'agit aussi d'inciter les travailleurs à emprunter les transports en commun en leur facilitant l'accès à la ligne A du TEC . La Ligne A relie la gare de Charleroi sud à l'aéroport de Charleroi en 20 minutes de 4h30 du matin à 23h30 avec une fréquence des bus toutes les 30 minutes.

En souscrivant un abonnement d'un an au TEC, les travailleurs de l'aéropôle auront un badge (dont dispose uniquement le personnel de l'aéroport). Ce badge leur permet d'emprunter un "tourniquet" qui permet de rejoindre plus rapidement les entreprises de l'aéropôle tout proche.

Pour 2022, les voiries de l'aéropôle seront refaites avec aussi l'aménagement de pistes cyclables. L'idée de tous ces projets est de rendre l'aéropôle plus accessible aux travailleurs et de développer la mobilité douce sur ce parc d'activité économique éloigné du centre ville de Charleroi.