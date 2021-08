Plus de train entre Mouscron et Tournai pendant 3 mois: "On doit remettre totalement à neuf l'infrastructure"

Attention si vous êtes un habitué de la ligne Tournai-Mouscron: plus aucun train ne circulera sur cette portion à partir d'aujourd'hui. Les voies ferrées vont y être totalement renouvelées et cela va durer au moins 3 moins ! L'un des plus gros chantiers pour le gestionnaire du réseau.

Herseaux: sans gare pendant 3 mois. Les infrastructures sont arrivées en fin de vie, installées au début des années 80. Tout est à refaire, des passages à niveau à la signalisation. En quelques chiffres: il y a 76 km de rails à renouveler, 40.000 traverses en bois, 9 aiguillages et le grand entretient de 5 ponts.

Frédéric Sacre, porte parole d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire indique à quelle fréquence ces infrastructures doivent être renouvelées: "Un câble caténaire c'est 40 à 50 ans de vie, la voie 25 à 30 ans, il y a des cycles comme ça", explique-t-il. "Et ici, il y avait une convergence de tous ces cycles qui faisaient qu'on devait remettre totalement à neuf l'infrastructure et en plus moderniser la signalisation ferroviaire pour passer dans un système digital".

"Il valait mieux interrompre totalement le réseau": les usagers auraient eu des désagréments pour 3 ans

Tout commence aujourd'hui. La ligne 75A est à l'arrêt entre Tournai et Mouscron. A partir, du 8 novembre, ce sera Tournai-Lille Flandres, ligne 94. Un chantier de 32 millions d'euros pour 96 jours de travaux intensifs.

"La deuxième option c'était de travailler sur une voie et garder l'autre en service. Mais ça aurait eu des conséquences sur la régularité et la ponctualité des trains. Donc pendant 3 ans, les usagers allaient subir des désagréments. On en a discuté avec la SNCB et on a conclu qu'il valait mieux interrompre totalement le réseau pour une courte période", précise le porte-parole d'Infrabel.

Des navettes mises en place

Pour les usagers, des navettes de bus prendront le relais pour relier Herseaux, Froyennes et Tournai avec des adaptations de train. Après ces coupures, les deux lignes seront reparties pour 30 ans de service sans intervention majeure.