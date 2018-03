Quatre camions impliqués dans une grave collision sur la E42: un chauffeur est décédé

Photo envoyée via le bouton orange Alertez-nous

Un grave accident s'est produit ce samedi vers 15h30 sur l'autoroute E42 à Manage, en direction de Mons. Quatre camions sont impliqués dans la collision. D'après les premières constatations, les trois premiers camions ont fortement ralenti à l'approche du chantier en cours à cet endroit. Le quatrième poids-lourd est venu percuter de plein fouet une remorque. Le chauffeur de ce quatrième camion n'a pas survécu à l'accident. Aucune autre personne n'a été blessée.



Les bandes de droite et du milieu sont obstruées et des files se sont formées. À 17h, la désincarcération de la victime était toujours en cours. L'évacuation des véhicules impliqués devrait encore prendre du temps et se poursuivre jusqu'en début de soirée.