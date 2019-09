Plusieurs centaines de foyers privés d'électricité cette nuit à Charleroi: voici ce qui s'est passé

De nombreux Carolos nous ont alertés durant la nuit suite à une panne de courant dans la ville de Charleroi. Vers une heure du matin, les habitants ont été plongés dans le noir pendant presque une heure. Certains craignaient surtout pour leurs provisions contenues dans les frigos et congélateurs, comme Mélanie : "On ne sait pas quand est-ce que cela va être remis, mais on attend impatiemment !", nous écrit-elle en pleine nuit. "Les frigos et congélateurs sont remplis, on espère ne rien devoir jeter !"

Ce matin, tout semble avoir été rétabli, mais que s’est-il passé ? Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores, nous explique : "Il s’agissait d’un court-circuit sur un câble sous-terrain. Ce problème localisé dans le nord de Charleroi a provoqué l’arrêt du poste de transformation qui alimente tout Charleroi. Donc pendant 40 minutes environ, l’ensemble de la ville a été privé d’électricité. Vers 2h20, on a rétabli le courant pour les foyers encore privés d’électricité, c’est-à-dire 1.500 foyers."

D’autres travaux devront encore être entrepris dès lundi pour réparer définitivement les installations.