Plusieurs coureurs cyclistes percutés par une voiture lors d'une course à Wasmes

Plusieurs coureurs cyclistes ont été blessés à des degrés divers lors d'une course cycliste organisée dimanche après-midi à Wasmes dans le cadre du championnat provincial hors-FCWB. Selon les premiers témoignages, une voiture aurait percuté des compétiteurs en pleine course. L'épreuve a été neutralisée.

La bourgmestre de Colfontaine, Luciano D'Antonio, a confirmé l'accident en précisant que 3 SMUR étaient sur place.