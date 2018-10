Deux maisons ravagées par les flammes à Leuze-en-Hainaut: les pompiers de 6 casernes dépêchés sur place

Un violent incendie s'est déclaré mardi soir dans une maison de Leuze-en-Hainaut. Malgré l'intervention des pompiers, le feu s'est communiqué à deux proches habitations. Deux des trois maisons ont été entièrement détruites. On ne déplore aucun blessé, apprend-t-on auprès des services de secours.

"A notre arrivée sur les lieux, une importante colonne de fumée se dégageait déjà de la toiture de la maison implantée au n°44 de la rue de Renaix. On ignorait s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur. Très vite, on a appris que la dame qui occupait ce logement était à l'extérieur. On ne déplore donc aucune victime", expliquait à 20h00 le capitaine Eric Stasik. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 18h20 qu'un bâtiment était en feu.

Venant des casernes de Leuze, Beloeil, Péruwelz, Basècles, Tournai et de Mouscron, de très nombreux véhicules d'intervention ont été dépêchés sur place. "Les maisons situées aux n°44 et 42 étant de la même hauteur, le feu s'est rapidement propagé aux deux habitations, puis à la toiture de l'habitation n°40 qui est plus haute. Face à cette situation, le plan "mono disciplinaire" a été déclenché. Avec le nombre de pompiers et de véhicules, ce plan permet de monter en puissance avec un apport d'officiers sur place.

Les deux premières maisons ont été entièrement détruites. Au numéro 40, seule la toiture a été touchée. Le corps de cette maison a pu être préservé et est occupable. Les personnes qui habitaient dans les deux maisons sinistrées seront relogées dans leur famille. "On ignore pour l'instant l'origine de cet incendie", précise encore l'officier.