Plusieurs personnes interpellées pour un home-jacking violent à Jurbise: la victime avait été torturée

Un entrepreneur de Jurbise a été home-jacké à deux reprises l'été dernier. La première fois en août dernier : les malfaiteurs s'étaient emparés de la voiture de la victime. Quelques semaines plus tard, en septembre, ils sont revenus et s'en sont pris à lui. L'homme avait alors été ligoté, séquestré et torturé.

Abandonné sur place, cette agression violente avait nécessité son hospitalisation.

4 mois après les faits, Sud Presse révèle que plusieurs personnes ont été interpellées suite à l'enquête de la police judiciaire fédérale.

