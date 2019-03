La E42 dans le rouge près de La Louvière: deux accidents ont provoqué des embouteillages ce matin

Difficile de circuler sur l'autoroute E42 ce jeudi matin dans la région du Centre. Entre 6h et 6h30, deux accidents sont survenus sur ce tronçon. De longues files se sont ensuite créées jusqu'en fin de matinée. La chaussée a été libérée vers 12h, mais les files ont perduré jusque 13h.

Un accident s'est produit ce jeudi vers 6h sur la E42 à Houdeng (La Louvière) en direction de Liège, selon Inforoutes.be. Plusieurs témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Carambolage, plusieurs véhicules accidentés", nous a envoyé Sarah.



Vers 6h30, un camion a heurté la berme centrale à Manage, toujours en direction de Liège. Le poids-lourd a percuté un poteau, qui est tombé dans l'autre sens de circulation, c'est-à-dire vers Mons.



Pour le premier accident, la bande de gauche a été obstruée au kilomètre 100 jusqu'à 10h30 environ. Pour le second, le dépannage a pris plus de temps. La chaussée vers Mons a été totalement fermée un moment pour évacuer le poteau. Elle a été rouverte durant la matinée. Vers midi, les deux bandes qui étaient obstruées en direction de Liège ont finalement été libérées.



Selon le centre mobilité Perex, il n'y aurait que des dégâts matériels.





Des embouteillages



Conséquence de ces collisions successives: de longues files se sont créées durant la matinée, avec jusqu'à plus d'une heure de temps de parcours supplémentaire. En direction de Liège, les bouchons n'ont commencé à se réduire qu'à partir de midi.



À 11h19, la situation était toujours compliquée, en témoigne la photo et le message envoyés par Angélique via le bouton orange Alertez-nous:





Dans l'autre sens, vers Mons, les bouchons se sont progressivement résorbés dans le courant de la matinée.





CONSULTEZ LA CARTE DU TRAFIC EN TEMPS RÉEL:

> Sur votre PC