Polémique au CHU Tivoli: un médecin accusé de harcèlement, les plaignantes écartées

Plusieurs employés de l'hôpital Tivoli de La Louvière se plaignent de l'attitude inappropriée d'un chef de service. La direction attend la conclusion de l'enquête avant de prendre des mesures, ce qui fâche les syndicats.

Tout a commencé par des réflexions salaces et vulgaires puis des insultes, des attouchements pour l’une d’elles. Au total, elles sont trois. Trois employées à dénoncer le même chef de services. Depuis, certaines ont été licenciées, d’autres transférées dans un autre service.

Quant au principal intéressé... "On a eu une discussion très franche avec lui concernant un type d'humour qu'il aime utiliser et qui peut blesser certaines personnes", a réagi Philippe Wauthier, directeur des ressources humaines du CHU Tivoli, au micro de Fanny Dehaye.

Réponse du syndicat: "Il n'y a pas beaucoup d'interprétations à avoir avec ce type d'humour. Ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas de la séduction. C'est vraiment du harcèlement et de l'agression physique", a indiqué Julie Coumont, permanente CNE.

2.000 personnes travaillent à l’hôpital Tivoli. La direction souhaite protéger ses employés en mettant d’avantage l’accent sur des campagnes de préventions aux harcèlement. Mais pour l’instant, pas question de licencier le médecin accusé. "On avait des versions différentes. A partir de ce moment-là, on a pris conscience que ce n'était pas notre rôle de trancher, de se poser en tant que juge. On laisse la justice faire son job", a précisé Philippe Wauthier.

Les syndicats comptent maintenir la pression auprès de la direction pour que les trois employées soient reconnues comme victimes.