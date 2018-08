Pont-à-Celles: soupçonné d'avoir fracturé huit voitures, un homme est pris en flagrant délit et pourchassé par un témoin

Un individu de 26 ans a été interpellé vendredi à Pont-à-Celles, en province de Hainaut. Il avait été surpris par un témoin en train de voler dans un véhicule. Il est soupçonné d'avoir fracturé sept autres voitures, indique samedi le parquet de Charleroi.





Un témoin l'a pris en flagrant délit et l'a pourchassé



L'auteur venait de briser la vitre d'une voiture lorsqu'un témoin l'a pris en flagrant délit et l'a pourchassé. Il est parvenu à s'échapper, mais la police locale de la zone Brunau a pu l'intercepter peu après grâce à la description fournie. Privé de liberté, le suspect a été déféré devant le parquet de Charleroi qui a mis l'affaire à l'instruction et requis un mandat d'arrêt. L'homme est suspecté d'avoir fracturé huit voitures au total.